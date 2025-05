Trasferte e rimborsi spese: ricevute di pagamento per provare la tracciabilità

La legge di Bilancio 2025 ha modificato il regime fiscale sia dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori, sia delle spese di rappresentanza (legge 207/2024, comma 81, lettera a). In entrambi i casi viene imposto l’obbligo di pagamento tracciato ai fini della deducibilità delle spese e, nel caso dei rimborsi, anche al fine della non imponibilità in capo al dipendente. Quindi a partire dal 1° gennaio scorso i rimborsi di spese non pagate in modo tracciato non sono deducibili per il datore e diventano...

