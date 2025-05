Trattamento di fine mandato, i nodi risolti dalla Cassazione

Come ogni anno, le assemblee chiamate ad approvare il progetto di bilancio sono spesso tenute anche alla nomina degli amministratori il cui mandato è scaduto o a seguito della presentazione delle dimissioni. E come ogni anno, ritorna il tema della procedura per l’attribuzione del trattamento di fine mandato (Tfm) e della sua deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa.

La norma di riferimento (per l’impresa) è l’articolo 105, comma 4, del Tuir, secondo cui i criteri per la deducibilità dell’indennità...