Tregua fiscale, più tempo per i pagamenti di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce









Nuovi soggetti coinvolti per la rottamazione quater e libertà di scelta su come versare le rate per la definizione delle liti. Queste sono le maggiori novità introdotte dalla legge di conversione 56/2023 del decreto Bollette (Dl 34/2023). Vi sono quindi alcuni interventi che vanno ad impattare sulle misure di tregua fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023 e vi sono poi una serie di conferme importanti.

Le novità

Tra le maggiori novità vi è la modifica soggettiva degli enti che possono utilizzare la rottamazione...