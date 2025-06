Trust e donazioni «consumano» la stessa franchigia

di Andrea Vasapolli

L’imposta di successione e donazione si caratterizza per il fatto che – in linea generale – la sua quantificazione varia in funzione del rapporto (di parentela, coniugio o affinità) che lega il dante causa e il soggetto beneficiato. In base alla natura di tale rapporto variano sia le aliquote applicabili sia l’importo dell’esenzione da imposizione (franchigia) della quale il soggetto beneficiato eventualmente può fruire. Il Dlgs 356/1990 (Tus) prevede due diverse franchigie che...