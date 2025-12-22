Trust esteri, per l’esenzione requisiti da autocertificare
Possono verificarsi doppie imposizioni dei redditi di fonte estera e sono necessarie particolari precauzioni se soggetti residenti corrispondono redditi finanziari a trust non residenti
I trust non residenti che detengono investimenti finanziari in Italia sono in linea di massima soggetti alle stesse regole di imposizione dei redditi di fonte italiana di qualsiasi altro soggetto non residente, salvo per alcune particolarità, riguardanti le modalità con cui deve essere dimostrata la sussistenza delle condizioni per fruire delle specifiche esenzioni previste dalla disciplina nazionale. In particolare, quelle di cui all’articolo 26-bis e dall’articolo 26-quinquies, comma 5 del Dpr ...