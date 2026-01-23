Trust, tassati i capital gain del figlio all’estero
La risposta a interpello 17/2026 delle Entrate: scatta il prelievo sulle cessioni di azioni donate da meno di 5 anni
Se una persona residente in Italia apporta una partecipazione italiana a un trust supposto fiscalmente interposto rispetto al disponente e il trustee, dopo qualche anno, distribuisce la partecipazione ai beneficiari ai figli del disponente (di cui uno è residente all’estero ) e poi i figli, prima del decorso di 5 anni dall’assegnazione (momento in cui si suppone che il disponente/interponente abbia donato la partecipazione ai figli) cedono la partecipazione, la cessione si considerata fatta dal disponente...