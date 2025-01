Trust, la tassazione in entrata fa una scommessa sui beneficiari

La nuova normativa in tema di tassazione degli atti inerenti ai trust è senz’altro la più rilevante novità della riforma dell’imposta di successione e donazione recata dal Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.

L’espressa menzione

Qualsiasi commento sulla riforma non può che partire dal rilievo secondo il quale (se si eccettua il limitato ambito della legge 112/2016, inerente al cosiddetto “dopo-di-noi”) per la prima volta il trust viene ora espressamente menzionato nella legislazione italiana in tema di imposte...