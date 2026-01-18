Tutela dei marchi, in Cina regole più severe sui depositi in malafede
Le nuove norme introducono sanzioni e arginano le frodi
Il 27 dicembre scorso il Congresso nazionale del popolo cinese ha pubblicato una bozza di revisione della legge sui marchi. Monitorare le modifiche all’ordinamento cinese in tema di proprietà intellettuale è fondamentale: la Cina si conferma infatti come la fabbrica del mondo (più del 30% della produzione mondiale) e come mercato di sbocco delle merci Italiane (è il secondo partner commerciale extra-Ue). La bozza, che sembra essere vicina all’entrata in vigore, e presenta diverse novità di rilievo...