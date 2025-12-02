Udienze a distanza, le regole tecnico-operative

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2025 sono state stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e Camere di consiglio, previste dall’articolo 79, comma 2-ter, del Dlgs 546/1992.

Le normative di riferimento

In ambito di udienze svolte da remoto, l’articolo 79, comma 2-ter, del Dlgs 546 del 31 dicembre 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera ee), n. 3), del Dlgs 220 del 30 dicembre 2023, prevede che con apposito decreto del Ministro dell...