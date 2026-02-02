Una dotazione di appena 2,1 milioni per i titolari di reddito agrario
Si attende il decreto attuativo sul credito d’imposta del 40 per cento. Se le risorse stanziate saranno insufficienti si andrà a riparametrare il beneficio
Diversi gli aiuti agli investimenti previsti dalla legge di Bilancio 2026 per agricoltura, pesca e acquacoltura.
Accanto alla reintroduzione dell’iperammortamento, che secondo l’articolo 1, comma 427, della legge 199/2025, interessa tutti «i soggetti titolari di reddito d’impresa», tra i quali, pertanto, anche gli agricoltori che non producono reddito agrario, i commi 454-459 della medesima norma introducono e disciplinano un credito d’imposta del 40% a favore di coloro che, nei comparti in argomento...