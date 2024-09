Una spinta arriverà anche dalle modifiche normative

I rapporti con fisco e banche sono i principali fattori su cui punta il decreto correttivo del Codice della crisi per incentivare la composizione negoziata. Le modifiche superano dubbi applicativi e, soprattutto, tentano di rendere il percorso più agevole e appetibile sia per l’imprenditore, sia per i creditori.

Il correttivo stabilisce che la banca non può basarsi solo sulla notizia dell’avvio delle trattative per riclassificare automaticamente il credito come deteriorato ma deve valutare il trattamento...