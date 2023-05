Valutazione dalla prima operazione per i minimi di Massimo Romeo









Soglia per l’accesso al regime dei minimi da valutare non già dall’apertura della partita Iva ma dall’effettuazione della prima operazione attiva o passiva. Al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia prevista per l’accesso al regime dei «minimi», l’inizio effettivo dell’attività professionale non va individuato nel dato formale della apertura della partita Iva bensì nel momento in cui sono state effettuate le prime operazioni attive o passive relative all’attività professionale caratteristica...