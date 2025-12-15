Variazioni colturali, conto alla rovescia per il ricorso in Cgt
Pubblicato in «Gazzetta» l’elenco dei Comuni interessati. Spazio alla chance impugnazione entro l’11 aprile 2026
Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 dicembre l’elenco dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno 2025 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
I soggetti che effettuano variazioni...
Correlati
Comunicato