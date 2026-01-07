Vecchie liti sull’Irap: con il dipendente qualificato in studio scatta l’obbligo per il professionista

È dovuta l’Irap dal commercialista che ha un contratto di lavoro stipulato con la dipendente, a tempo pieno e con qualifica di terzo livello Ccnl studi professionali; in tale ipotesi, infatti, non può negarsi il requisito organizzativo, dato l’impiego di personale con competenze non di pura segreteria. La Cassazione, con l’ordinanza 32903 del 17 dicembre 2025, ha respinto il ricorso di un commercialista nei confronti dell’agenzia delle Entrate che riteneva dovuta l’Irap per come era organizzato lo...

