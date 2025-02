Vendita preclusa per 5 anni sulla quota ereditata con i benefici prima casa

La domanda

L’obbligo di non vendere la casa ereditata con agevolazione “Prima casa” sennò dopo cinque anni, vale anche per la vendita di una o piú quote dell’immobile fra gli stessi eredi? Se uno degli eredi che non ha presentato l’agevolazione per “Prima casa” volesse comprare tutte le quote degli altri eredi per avere il 100% della proprietà dell’immobile ereditato, lo può fare prima dei cinque anni? O può comprare soltanto le quote degli eredi che non hanno presentato la richiesta di agevolazione? Per esempio: cinque figli, quattro fratelli e una sorella, con la morte del padre ereditano 1/5 della proprietà ciascuno. Uno dei fratelli vuole acquistare le quote ereditate dagli altri fratelli, ma sulla propria quota la sorella ha chiesto i benefici prima casa. Il fratello interessato ad avere il 100% della proprietà del padre può acquistare le quote dei fratelli inclusa quella della sorella?

S. S. - Catania