Vendita con riserva della proprietà, come orientarsi tra imposte dirette e indirette

Il contratto di vendita con riserva di proprietà presenta ancora alcune incertezze riguardo al momento in cui gli effetti fiscali diventano rilevanti.

Alla luce di ciò, l’analisi si concentra sull’individuazione del momento in cui il contratto è soggetto a imposta di registro, con particolare riguardo al fatto che, poiché il contratto è assoggettato a tale tributo già al momento della stipula, è in quel momento che devono sussistere tutti i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione prima casa. Si esamina altresì cosa accade se l’acquirente o il venditore deceda prima del pagamento dell’ultima rata e si espongono i principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza in tema di imputazione del reddito dopo la firma dell’atto notarile.