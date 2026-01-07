Verifiche fiscali in azienda, tutela ancora lontana dai principi Cedu

L’attuale framework normativo domestico relativo all’istruttoria tributaria che si esprime in accessi, ispezioni e verifiche presenta evidenti criticità e incoerenze rispetto a quella che si può definire «dottrina Italgomme» ossia i principi formulati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Edu) nella notissima sentenza di febbraio (Italgomme pneumatici Srl e altri contro l’Italia), doppiata da ultimo con la sentenza Agrisud dell’11 dicembre (si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo). E ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi