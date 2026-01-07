Verifiche fiscali in azienda, tutela ancora lontana dai principi Cedu
La Corte Edu ribadisce l’insufficienza di ricorsi ex post tributari o civili. Manca un controllo effettivo sulle ragioni che giustificano l’accesso
L’attuale framework normativo domestico relativo all’istruttoria tributaria che si esprime in accessi, ispezioni e verifiche presenta evidenti criticità e incoerenze rispetto a quella che si può definire «dottrina Italgomme» ossia i principi formulati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Edu) nella notissima sentenza di febbraio (Italgomme pneumatici Srl e altri contro l’Italia), doppiata da ultimo con la sentenza Agrisud dell’11 dicembre (si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo). E ...