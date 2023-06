Versamenti, confermata la mini-proroga per i soggetti Isa di Giuseppe Morina e Tonino Morina









Con il classico comunicato-legge arriva la proroga dei versamenti in scadenza il 30 giugno 2023, per i soggetti Isa, come anticipato dal Sole 24 Ore (si veda l’articolo di Nt+ Fisco). Nel comunicato stampa n. 98 del 14 giugno, il Mef avverte che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi...