Verso Telefisco 2026: le anticipazioni delle relazioni e le istruzioni per iscriversi

Giovedì 5 febbraio si terrà l’edizione 2026 di Telefisco, il convegno annuale dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore. Tredici relazioni in programma, oltre ai confronti con gli esperti e alla tavola rotonda con gli esponenti delle istituzioni e delle categorie professionali.

Qui di seguito gli articoli con le anticipazioni delle relazioni, pubblicati sul Sole 24 Ore del 2 febbraio.

1. Registratori e Pos abbinati: disallineamenti inevitabili di Benedetto Santacroce

2. Dichiarazione Iva, debutta il reverse nella logistica di Simona Ficola

3. Per le attività didattiche esenzione Imu con criteri certi di Gabriele Sepio

4. Welfare o premi monetizzati? La scelta pesa sul reddito di Barbara Garbelli

5. Professionisti, non tutte le spese devono essere tracciate di Alessandra Caputo

6. L’integrativa post Cpb lascia intatto il patto se non si decade di Giorgio Gavelli

7. Rottamazione, chi salta l’ultima rata perde tutto di Luigi Lovecchio

8. Ora l’accesso agli atti ruba tempo alla difesa di Laura Ambrosi

9. Ispezioni abusive del Fisco: tutela ancora troppo vaga di Antonio Iorio

10. Dividendi, come si calcola il valore della quota di Primo Ceppellini

11. Investimenti, ammessi i beni prenotati nel 2025 di Luca Gaiani

12. Due vie lecite per gli apporti nelle holding familiari di Roberto Lugano

13. Correzione degli errori contabili con più limiti di Barbara Zanardi