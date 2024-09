Verso Telefisco / Superbonus in dieci rate: misura con effetto retroattivo

A partire dalle spese «sostenute» dal primo gennaio 2024 in poi, tutte le detrazioni per i bonus edilizi devono essere ripartite nelle dichiarazioni dei redditi in dieci quote annuali di pari importo.

Pertanto, sono stati aggiunti agli interventi che già ripartivano la detrazione in 10 anni (il bonus casa Irpef del 50%, comprensivo del bonus casa acquisti e del box auto acquisti, l’ecobonus ordinario Irpef o Ires del 50-65-70-75%, comprensivo dell’eco-sisma bonus dell’80-85%, il bonus mobili Irpef...