Via di uscita per assegnare i beni ai soci con lo sconto di Luca Gaiani

Ultima chiamata per smontare le società che detengono immobili non strumentali in vista delle nuove regole sulle società di comodo. Entro il 30 settembre 2023, è possibile assegnare o cedere ai soci immobili non utilizzati come beni strumentali, nonché auto e beni registrati, con un forte sconto sia per le imposte sulle plusvalenze che per il registro.

L’arrivo della nuova disciplina sulle società non operative, che intende colpire in modo netto tutte e soltanto le strutture utilizzate come schermo...