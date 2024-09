Voucher 3I, 9 milioni a start up e microimprese per la proprietà industriale

Voucher 3I, i professionisti interessati a erogare i servizi devono iscriversi in un registro ad hoc. Lo stabilisce il decreto 8 agosto 2024 del ministero delle Imprese e del made in Italy che mette in campo una nuova edizione del Voucher 3I per start up innovative e microimprese. L’iniziativa ha un budget di 9 milioni e punta a sostenere l’innovazione con il supporto finanziario alle spese legate alla brevettazione.

Come accedere

Le imprese devono fare domanda sul portale dedicato, fornendo i documenti che attestino...