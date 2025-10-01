Warrant non agevolati come redditi finanziari

La disciplina del carried interest che consente di tassare come redditi finanziari i proventi dell’investimento non si applica alla casistica dei warrant. Così la risposta a interpello 258/2025 delle Entrate.

In una società a seguito dell’ingresso di una compagine di investitori è stato stabilito un piano di incentivazione per alcuni manager per ottenere un allineamento di interessi con i soci. Sono stati emessi quindi dei warrant e un aumento di capitale a servizio con azioni speciali di categoria...