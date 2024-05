Zes unica, cinque categorie per definire l’investimento iniziale

Manca poco al termine iniziale per la comunicazione da inviare alle Entrate per segnalare la realizzazione o l’intenzione di realizzare investimenti agevolati in area Zes. Per tale finalità, si attende a breve il provvedimento dell’Agenzia che sostanzi il nuovo modello telematico di richiesta, in tempo per la data del 12 giugno.

Da questo punto di vista, va segnalato un aspetto che lo stesso decreto ministeriale del 17 maggio scorso ha rimarcato. L’articolo 3, infatti, ricorda agli aspiranti beneficiari...