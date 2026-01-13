Zes unica, come beneficiare dell’aumento della percentuale di riparto sul credito 2025

Quando Comunicazione di accesso dal 15 aprile al 15 maggio 2026 e fruizione dal 27 maggio al 31 dicembre 2026 (Zes unica 2025:); accesso automatico e fruizione dal 10 gennaio 2026 (Zes unica settore agricolo)
Cosa scade Fruizione del contributo aggiuntivo a valere sugli effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e (Zes unica settore agricolo 2025) fruizione dell’importo rideterminato in aumento
Per chi Imprese che abbiano trasmesso comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, senza credito Transizione 5.0, con riferimento a uno o più investimenti indicati (Zes unica 2025). Imprese che abbiano trasmesso la comunicazione integrativa dal 20 novembre al 2 dicembre 2025 (Zes unica settore agricolo 2025)
Come adempiere Comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Per il credito Zes unica settore agricolo 2025, la rideterminazione del credito d’imposta è automatica e già operativa dal 10 gennaio 2026