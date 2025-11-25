Zes unica e credito d’imposta, le novità della legge 171/2025
La legge 171 del 18 novembre 2025, entrata in vigore il 20 novembre 2025, che contiene «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria», stabilisce, tra le altre, l’ampliamento della Zes unica alle regioni Marche e Umbria.
L’ampliamento della Zes unica
