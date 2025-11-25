Circolari24 Fisco

Zes unica e credito d’imposta, le novità della legge 171/2025

di Michele Brusaterra

La legge 171 del 18 novembre 2025, entrata in vigore il 20 novembre 2025, che contiene «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria», stabilisce, tra le altre, l’ampliamento della Zes unica alle regioni Marche e Umbria.

L’ampliamento della Zes unica

La legge 171 del 18 novembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 269 del 19 novembre 2025, entrata in vigore il 20 novembre 2025, che contiene «Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria...

I punti chiave

  1. L’ampliamento della Zes unica
  2. L’ampliamento del credito d’imposta
  3. I punti salienti

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale