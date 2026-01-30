Zes unica e Zls, pronti i nuovi modelli: doppia comunicazione per i crediti d’imposta

Con due provvedimenti (3882/2026 e 3873/2026) datati 30 gennaio 2026, l’agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione necessari per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica e nelle Zone logistiche semplificate (Zls) per il triennio 2026–2028, dando piena attuazione alle disposizioni contenute nella legge di Bilancio che ha prorogato e rimodulato l’agevolazione.

Zes unica

Il provvedimento sulla Zes unica introduce un sistema procedurale strutturato su due adempimenti...