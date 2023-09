Zes unica nel Mezzogiorno, credito d’imposta dal 2024 di Roberto Lenzi

Immobili agevolabili non oltre il 50 per cento dell’investimento - di Roberto Lenzi









Il credito di imposta per la Zes (Zona economica speciale) unica del Mezzogiorno sarà concesso sugli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024.

L’agevolazione sale rispetto all’attuale credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ma non saranno agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200mila euro. Se i beni oggetto dell’agevolazione non dovessero entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione, il contributo andrebbe...