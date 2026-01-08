Zes unica, nuova comunicazione per la maggiorazione del 14,6%
La percentuale aggiuntiva sarà vincolata a non aver ottenuto il bonus 5.0
La legge di Bilancio 2026 conferma la maggiorazione del 14,6189% in favore delle imprese che hanno validamente presentato all’agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa idonea a richiedere il credito d’imposta per le aree Zes. In virtù di tali risorse aggiuntive, l’agevolazione complessiva può arrivare fino al 75% del contributo richiesto. La medesima disposizione conferma che l’ammontare del credito d’imposta richiesto con...