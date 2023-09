Zes unica, piano strategico per l’erogazione dei fondi di Roberto Lenzi

Gli incentivi previsti dalla Zona economica speciale unica al Sud non saranno per tutti. Sarà infatti un apposito piano strategico a definire i settori da promuovere e quelli da rafforzare, nonché gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo e le modalità di attuazione. Lo specifica l’articolo 13 del decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno, in corso di pubblicazione.

La gestione sarà...