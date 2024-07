Zes unica, le richieste abbassano il credito di imposta

Il credito d’imposta per investire nella Zes unica del Mezzogiorno scende dal 60% spettante, per le piccole imprese, a poco più del 10% a seguito del primo riparto operato dall’agenzia delle Entrate. Con questo importante taglio, gli incentivi rimarranno appannaggio di chi avrebbe comunque realizzato gli investimenti, a prescindere dal credito d’imposta. Le imprese che andranno avanti con gli investimenti potranno contare sulle risorse in più che arriveranno ad investimenti completati, quando a febbraio...

