Al via da gennaio 2026 i nuovi Laboratori professionali certificati del Sole 24 Ore Formazione

In partenza da gennaio 2026 i nuovi Laboratori Professionali Certificati del Sole 24 Ore: una linea di percorsi formativi per commercialisti, avvocati, consulenti e professionisti d’impresa, che necessitano di specializzarsi, o di rafforzare la propria specializzazione, in una o più aree professionali. I titoli a catalogo sono 18 e vedono coinvolti i migliori esperti del Sole 24 Ore nella propria area di competenza.

Ogni laboratorio è strutturato in 11 incontri mensili della durata di 4 ore: il primo e l’ultimo incontro si svolgono presso la sede del Sole 24 Ore a Milano (con possibilità di partecipazione da remoto), mentre tutti gli altri si tengono sulla piattaforma digitale di Sole 24 Ore Formazione, con esercitazioni reali, materiali di lavoro dedicati e possibilità di intervento audio/video.

La linea si distingue soprattutto per l’approccio operativo: non lezioni frontali, ma casi, simulazioni, checklist, modelli, esercizi e test di autovalutazione settimanali. Tra un incontro e l’altro, infatti, i partecipanti ricevono aggiornamenti, approfondimenti e materiali integrativi, affinando progressivamente competenze e metodo. Alla conclusione del percorso annuale, i partecipanti ottengono la qualifica di “Professionista Certificato Network Sole 24 Ore” nell’area tematica scelta, con consegna ufficiale di diploma e targa.

Oltre alla possibilità di optare per la formula triennale (si veda la scheda), a completare il progetto c’è la creazione di un gruppo LinkedIn riservato per ogni Laboratorio che permette confronto, scambio di casi reali e costruzione di relazioni professionali qualificate: un vero network di specialisti accomunati da metodo, linguaggio e standard professionali condivisi.

La Linea dei Laboratori Professionali Certificati rappresenta quindi una nuova modalità di formazione, un investimento professionale a lungo termine.

Per informazioni: servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com oppure si può contattate l’agente Sole 24 Ore di zona.

I laboratori professionali certificati

Accertamento e Riscossione con Luigi Lovecchio;

Attività del Collegio Sindacale con Barbara Zanardi;

Consulenza Finanziaria alle Imprese con Riccardo Andriolo;

Contenzioso Tributario con Walter Di Rosa e Ivetta Macellari;

Crisi d’Impresa con Giulio Andreani;

Diritto e Fiscalità dello sport con Gabriele Sepio;

Diritto e Pratica Doganale con Benedetto Santacroce;

Fiscalità in Agricoltura con Alessandra Caputo;

Fiscalità Internazionale con Marco Piazza;

Intelligenza Artificiale e Diritto con Giuseppe Vaciago;

Iva con Benedetto Santacroce;

Modelli 231 e whistleblowing con Ivano Maccani;

Operazioni Straordinarie per M&A e Passaggio Generazionale con Primo Ceppellini;

Privacy e Gdpr – Tutela del Dato Sostenibile con Paola Zambon;

Tcf e Adempimento Collaborativo con Sts Deloitte;

Terzo Settore con Gabriele Sepio;

Trust e Protezione Patrimonio con Sergio Pellegrino;

Valutazioni d’Azienda e due diligence con Andrea Arrigo Panato.