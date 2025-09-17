Aree di crisi, il parere tecnico vincola l’accesso agli aiuti
Piano di impresa e relazione tecnica asseverata incidono sull’idoneità dei beneficiari. Saranno fruibili contributi diretti, a fondo perduto e finanziamenti agevolati
Aree di crisi, ancora una volta tecnici in primo piano. L’ottenimento delle agevolazioni, con domande valutate a sportello e punteggio minimo da raggiungere, si baserà su due documenti cardine: il piano di impresa e la relazione tecnica asseverata.
Con la circolare 2006/2025, emanata dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono state introdotte nuove indicazioni operative sull’accesso agli incentivi, la presentazione delle domande e l’attuazione degli interventi. Dal 5 settembre, la...
