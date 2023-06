C’è tempo fino al 20 giugno per annullare il 730 precompilato già inviato di Marcello Tarabusi

Link utili Scheda: Modello 730/2023, come cambiano le detrazioni Dario Cozzi, Michele Meroni, Claudio Sabbatini Riviste

Rimborsi del 730, blocco preventivo con incoerenze e irregolarità negli anni passati - di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Il modello Redditi va invece annullato entro il 26 giugno se è stato predisposto l’F24, altrimenti entro il 27 settembre

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Chi ha già inviato il 730 precompilato ha tempo fino al 20 giugno 2023 per annullarlo e inviare una nuova dichiarazione tramite l’applicativo web. Per annullare, sempre tramite l’applicativo web, il modello Redditi già inviato (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati), la scadenza è il 26 giugno 2023 se è stato predisposto un modello F24, 27 settembre in caso contrario.



L’annullamento è una modalità speciale di correzione di eventuali errori: annullando il modello già...