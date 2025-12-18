Certificazioni 5.0, ammesse le fatture 2026
Il regime contabile dell’impresa beneficiaria non incide sull’agevolabilità delle spese. Il termine chiave è il 28 febbraio per la comunicazione di completamento, non il 31 dicembre per il progetto
Con l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2025 per il completamento dei progetti Transizione 5.0, si sta diffondendo tra gli operatori un dubbio interpretativo che rischia di generare comportamenti non corretti: le fatture per le certificazioni tecniche e contabili devono essere necessariamente emesse entro fine anno?
La risposta è negativa. Un’analisi sistematica del Dm 24 luglio 2024 dimostra che le spese di certificazione possono essere legittimamente fatturate nel 2026, purché in tempo...