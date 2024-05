Compensi versati alle star company estere di sportivi, sì al prelievo in Italia

I compensi, per sfruttamento del diritto di immagine, pagati da società sportive italiane a star company estere di sportivi professionisti sono tassati anche in Italia, in forza del disposto di cui all’articolo 17, paragrafo 2 delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Norma, quest’ultima, la quale riconosce allo Stato della fonte la possibilità di tassare i redditi prodotti sul proprio territorio dagli artisti e dagli sportivi, anche quando questi siano percepiti da altri soggetti...

