Concordato, come rimediare agli errori o a ripensamenti dopo l’invio
Dall’invio della dichiarazione correttiva nei termini allegando l’adesione al Cpb, alla revoca dell’opzione. Ecco alcuni esempi concreti.
Esempio 1
Nel caso di una Srl che ha maturato un credito Ires per l’anno d’imposta 2024 di 35.240 euro, la società usa in compensazione orizzontale tale credito con il versamento degli acconti Irap (delega del 21 luglio 2025). Il 10 luglio 2025 è stato inviato il modello Redditi munito di visto di conformità. Il contribuente decide dopo l’invio della dichiarazione di optare...