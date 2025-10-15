Conti esteri, i dati di Rw disallineati dallo scambio di informazioni
Gli incroci e le differenze possono generare contestazioni delle Entrate. Tra i principali problemi: la diversa definizione dei proventi delle operazioni
Con l’avvicinarsi della chiusura della stagione dichiarativa (il 31 ottobre scade il termine per la trasmissione del modello Redditi), torna al centro dell’attenzione il rispetto della disciplina sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero. Per i contribuenti interessati, l’adempimento trova infatti la sua principale espressione nella dichiarazione annuale dei redditi, in particolare nel quadro RW, la cui compilazione richiede ancora sforzi eccessivi...
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware