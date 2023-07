Correzione senza penali fino alla notifica di atti impugnabili delle Entrate di Annalisa Donesana, Filippo Jacobacci, Stefano Trettel









L’integrazione del primo comma dell’articolo 83 del Tuir, portata dall’articolo 8 del Dl 73/2022, aveva introdotto una norma molto innovativa per rispondere in primis alle difficoltà dei soggetti di più rilevanti dimensioni nel contabilizzare con precisione “assoluta”, specie sul finire dell’esercizio, un’elevata mole di dati, non potendo sempre attendere l’arrivo della documentazione che li cristallizza. Un fast closing dovuto all’elevata complessità della gestione aziendale e alla rapidità con ...