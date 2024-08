Dividendi, ritenuta svizzera detratta dall’imposta italiana

Anche per i dividendi dalla Svizzera assoggettati a imposta “secca” del 26% in Italia le persone fisiche residenti in Italia hanno diritto di detrarre la ritenuta d’imposta svizzera (15% in base alla convenzione) dall’imposta italiana. In questo senso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (sentenza 3184/2024) che si allinea alla giurisprudenza della Cassazione (sentenze 25698/2022 e 10204/2024) relativa alla convenzione con gli Stati Uniti (si veda anche Cgt di primo grado di ...

