Elezioni commercialisti, sodalizio politico tra de Nuccio e Moretta
Ufficializzato un progetto politico-istituzionale per il rinnovo dei vertici previsto in primavera
Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, ufficializza la sua candidatura per le prossime elezioni del Consiglio nazionale che si svolgeranno a primavera.
Ieri il presidente de Nuccio e il suo antagonista nell’ultima elezione Vincenzo Moretta hanno annunciato la nascita di un progetto politico-istituzionale al servizio della categoria e uniscono le loro esperienze in vista delle elezioni di primavera per il rinnovo dei vertici della categoria. «Non un nuovo inizio – ...