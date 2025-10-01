Energia elettrica da biomasse, esente la parte prodotta da fonti rinnovabili
Per la Cassazione anche gli impianti che utilizzano solo parzialmente fonti rinnovabili hanno diritto all’esenzione per la porzione di energia prodotta dalla frazione biodegradabile
La Corte di cassazione con l’ordinanza 25748/2025 ha statuito che l’esenzione dall’accisa prevista dall’articolo 52, comma 2, lettera a), del Dlgs 504 del 1995 (Tua) si applica non solo agli impianti che utilizzano esclusivamente fonti rinnovabili, come biomasse, per la produzione di energia elettrica, ma anche a impianti che impiegano parzialmente tali fonti ai fini della produzione della fonte energetica; resta però fermo che l’esenzione concerne unicamente la porzione di energia effettivamente...
