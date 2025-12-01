La tassazione disallineata non è abuso del diritto
La deduzione pro rata non è in contrasto con la percezione one coupon
Il disallineamento temporale esistente fra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti, che avviene alla percezione dei medesimi e quindi alla scadenza in una obbligazione one coupon, e la deduzione degli interessi passivi da parte della società emittente, che invece avviene a seguito della loro iscrizione pro rata temporis lungo la durata del prestito ma senza che siano corrisposti, non costituisce fattispecie di abuso del diritto. Quindi il disallineamento temporale è spiegabile...