La tassazione disallineata non è abuso del diritto

Il disallineamento temporale esistente fra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti, che avviene alla percezione dei medesimi e quindi alla scadenza in una obbligazione one coupon, e la deduzione degli interessi passivi da parte della società emittente, che invece avviene a seguito della loro iscrizione pro rata temporis lungo la durata del prestito ma senza che siano corrisposti, non costituisce fattispecie di abuso del diritto. Quindi il disallineamento temporale è spiegabile...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi