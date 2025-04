Rottamazione quater, il rientro ferma le rateazioni in corso

Già dall’11 marzo 2025, l’agenzia delle Entrate Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti la domanda per i cosiddetti “decaduti” che intendono rientrare nella rottamazione quater. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate Riscossione, in una delle risposte alle domande più frequenti una volta presentata la domanda di riammissione alla rottamazione quater, entro il 30 aprile 2025, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi