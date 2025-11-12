Sequestro alla srl anche se è stato assolto l’amministratore
Pesa la responsabilità di chi aveva la gestione di fatto della società
Scatta il sequestro preventivo a carico della società, in applicazione del decreto 231, per il reato tributario ascritto agli amministratori di fatto. Non rileva invece l’assoluzione dell’amministratore di diritto. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 36683 della Terza sezione penale depositata ieri. Accolta l’impugnazione da parte della Procura contro l’ordinanza del Gip che aveva disposto la restituzione di 112.000 euro a una srl sottoposta alla misura cautelare per il reato di dichiarazione...