Stesso prezzo ma niente Iva: le distorsioni della flat tax
Spesso nei confronti dei consumatori l’importo non tiene conto del regime
Tra i vantaggi del regime forfettario che verranno mantenuti da chi quest’anno resterà entro la soglia di ricavi o compensi c’è l’esonero dalla contabilità e dalla conservazione dei registri nonché da tutti gli adempimenti correlati agli obblighi Iva, incluso il versamento d’imposta e l’esercizio della rivalsa e della detrazione. Tuttavia, come è stato segnalato dal Fondo monetario internazionale la scorsa primavera, il regime agevolato può creare disparità tra contribuenti anche sotto il profilo...