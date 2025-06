Bonus casa e frodi: profitto del reato pari al prezzo di cessione del credito

Il contribuente che ha creato artificiosamente il credito d’imposta per i bonus edilizi commette il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Sono poi punibili le fatture emesse per giustificare le spese relative al bonus. E commette indebita compensazione chi utilizza il credito, anche acquistato, se è consapevole della frode. Questi alcuni dei principi emersi dalla recente giurisprudenza in materia di bonus edilizi, che hanno più compiutamente delineato il contesto sanzionatorio, quanto...

