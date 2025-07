Nella partecipazione qualificata pesano anche le quote in nuda proprietà

Per stabilire se una partecipazione sia “qualificata” ai fini delle imposte sui redditi, si deve tener conto anche delle quote di capitale detenute in nuda proprietà applicando i coefficienti di cui agli articoli 46 e 48 del Testo unico dell’imposta di registro. La Cassazione, nella ordinanza 17441/2025 del 1° luglio 2025, ratifica, forse per la prima volta, una regola pratica elaborata dall’amministrazione finanziaria quarant’anni fa (circolare 16 del 1985) e costantemente adottata nella prassi....

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi