Il nuovo onere della prova salva le vecchie posizioni della Cassazione

La legge 130/2022, recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, ha previsto all’articolo 6 l’inserimento del nuovo comma 5-bis all’articolo 7 del Dlgs 546/1992, per cui: «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato...

