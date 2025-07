Sospensione feriale, il Fisco non va in vacanza

Non tutti gli atti del fisco restano sospesi durante la pausa estiva di agosto. Nel nostro ordinamento vi sono alcune norme che prevedono, ad agosto, la sospensione dei termini per la richiesta di documenti ed informazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, per l’invio di comunicazioni e inviti e per i versamenti delle somme dovute a seguito di avvisi bonari. Sono termini non sempre allineati e vi sono delle ipotesi di indifferibilità e urgenza in cui tale differimento non opera. Di seguito un ...

